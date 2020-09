Incendio in un vivaio, fiamme nella notte a Terranuova Bracciolini (Di domenica 6 settembre 2020) I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sono intervenuti nel comune di Terranova Bracciolini in via Poggilupi, per un Incendio di sfalci e scarti di potatura all'interno di un vivaio . Sul posto due ... Leggi su lanazione

