Heroes, il concerto per gli artisti all’Arena di Verona: i 34 protagonisti (Di domenica 6 settembre 2020) Questa sera andrà in scena Heroes, il concerto dedicato per il sostegno degli artisti: saranno 34 i cantanti che si esibiranno all’Arena di Verona Momento difficile per il mondo dello spettacolo. Il Coronavirus ha portato alla sospensione di tutti gli eventi musicali come i concerti. Nasce proprio da questa emergenza l’evento organizzato all‘Arena di Verona che andrà in scena questa sera. Heroes si chiama il concerto nel quale parteciperanno 34 artisti italiani e sarà visibile solo in streaming. Gli artisti che saliranno sul palco sono: Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anna, Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, ... Leggi su bloglive

