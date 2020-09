Cuneo, precipita nel silos : muore anche Francesco. Aveva tentato di salvare il fratello Davide (Di domenica 6 settembre 2020) Non c’è l’ha fatta Francesco Gennero, il 25enne di Cavallermaggiore, nel Cuneese, vittima di un incidente sul lavoro nell’azienda agricola di famiglia in cui è morto il fratello Davide di 22 anni.. Dopo tre giorni di coma irreversibile, a causa delle esalazioni del gas del triturato di mais, si attende solo il parere legale della … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Non ce l’ha fatta Francesco Gennero, il ragazzo di 25 anni coinvolto nel tragico incidente sul lavoro a Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo, dove ha perso la vita il fratello più piccolo Davide di ...

CUNEO CRONACA - Una mucca è stata salvata dagli elisoccorritori nel Comune di Frassino, in Val Varaita (Cuneo), in località Meire Veniere, nel pomeriggio di venerdì 4 settembre. Dalle prime sommarie ...

