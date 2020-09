Coronavirus, cosa non funziona nelle Ats? La storia di Elisa e Nicola, due quarantene diverse sotto lo stesso tetto (Di domenica 6 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 6 settembreÈ già passato un mese da quando è iniziato l’isolamento domiciliare, ma non sono ancora chiari i criteri secondo cui i due casi, strettamente collegati, sono trattati in maniera differente dalle autorità sanitarie. Elisa e Nicola, la prima settimana di agosto, sono stati in vacanza in Francia. La situazione epidemica nel Paese era ancora relativamente tranquilla: rispetto al 4 settembre, giorno in cui si è registrato un record di nuovi casi di Coronavirus, pari a 8.975, i contagi giornalieri viaggiavano poco sopra quota mille. Tornata in Italia, a Milano, la coppia ha iniziato a vivere «un incubo» di burocrazia e senso di abbandono. «Insistere affinché una persona positiva esca di casa e ... Leggi su open.online

fattoquotidiano : MA NON ERA UN VIRUS CLINICAMENTE MORTO? Zangrillo torna sui suoi passi, ascoltate ora cosa dice [VIDEO] - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “All’inizio preoccupato dalla tenuta sociale del sistema, non sapevamo cosa sarebbe successo in… - ilpost : Siamo andati a vedere cosa è migliorato e cosa no rispetto a tutte le cose che non avevano funzionato in primavera… - MarcoFumetti : Scusate, cosa ha detto ieri #Zangrillo su Ariete e Capricorno?... ____ #BerlusconiPositivo #Berlusconi #SanRaffaele #coronavirus - gfrisoli : RT @ilpost: Siamo andati a vedere cosa è migliorato e cosa no rispetto a tutte le cose che non avevano funzionato in primavera per i medici… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa Coronavirus, cosa fare al rientro dalle ferie: il video dell’ospedale Niguarda che consiglia il vaccino… Il Fatto Quotidiano Il Monza non stona a San Siro, ma nel finale i giovani del Milan fanno 4-1

Quando Theo Hernàndez, a quattro minuti dalla fine del match, ha salvato sulla linea un colpo di testa di Rigoni, il Monza ha definitivamente perso l’occasione di siglare un pareggio contro il Milan, ...

“Mascherine e test anche per i bambini”

La virologa ginevrina Isabella Eckerle chiede che sui bambini vengano effettuati più test per verificare il contagio da coronavirus e che i fanciulli siano tenuti a indossare la mascherina protettiva.

Quando Theo Hernàndez, a quattro minuti dalla fine del match, ha salvato sulla linea un colpo di testa di Rigoni, il Monza ha definitivamente perso l’occasione di siglare un pareggio contro il Milan, ...La virologa ginevrina Isabella Eckerle chiede che sui bambini vengano effettuati più test per verificare il contagio da coronavirus e che i fanciulli siano tenuti a indossare la mascherina protettiva.