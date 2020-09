Conte: “No all’irrazionalità in tempi di crisi” (Di domenica 6 settembre 2020) L’intervento di Conte all’Euroscience Open Forum: “La scienza è democratica”. ROMA – L’intervento del premier Conte ha chiuso l’edizione 2020 dell’Euroscience Open Forum, in corso a Trieste. Il presidente del Consiglio ha ricordato come “la scienza è democratica” e, soprattutto, bocciato la manifestazione dei negazionisti a Roma: “No all’irrazionalità in tempi di crisi”. Da parte del primo ministro anche un chiaro messaggio a tutti i presenti: “La ricerca deve riadattarsi e nutrire il tessuto economico e sociale. La ricerca come bene comune, mai come ora ha una funzione sociale tangibile. La crisi sanitaria rende più urgente una riflessione sul sistema della ricerca verso la sua riconfigurazione“. La ... Leggi su newsmondo

AnnalisaChirico : Tace per gg, poi interviene non per spiegare quando e come sarà presentato un piano nazionale in grado di essere ap… - borghi_claudio : @SaracomemeSara Ma che segnale dai? Che alternativa è sta roba? Se fossi conte mi fregherei le mani, o forse no, ri… - Giorgiolaporta : Stavolta il #referendum sul #TagliodeiParlamentari si vince in rete, sui social e su whatsapp. E in rete il No è in… - Wleimmersioni : RT @OGiannino: Ettipareva. Per Conte il 15 ottobre mica bisogna presentare il piano in Europa per il Recovery Fund, inizia solo un’ “inderl… - francopistis : RT @AnnalisaChirico: Tace per gg, poi interviene non per spiegare quando e come sarà presentato un piano nazionale in grado di essere appro… -