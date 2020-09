Conte, il sospetto di Bisignani: “Non si fidano più di lui” (Di domenica 6 settembre 2020) Conte sempre più solo? Secondo il giornalista Luigi Bisignani il Presidente del Consiglio sta perdendo il consenso. Tante le situazioni critiche che hanno logorato la sua fiducia. La gestione del coronavirus sta producendo i suoi effetti e gli sContenti sono tanti. A Palazzo Chigi si vocifera di perdita di fiducia negli ambienti finanziari e dell’alta burocrazia. Un malumore che contagia anche gli ambienti politici più influenti. Il retroscena del Tempo Bisignani è sicuro. Conte sta perdendo la fiducia. “I disastri economici e sociali, comprese le mille bugie sul Covid-19, stanno logorando il premier”. Il consenso sta diminuendo, anche dagli ambienti più favorevoli. Non solo ambienti del Vaticano “ma soprattutto gli Usa e le cancellerie ... Leggi su newspad

