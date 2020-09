Birmingham, diverse persone accoltellate nella notte. Chiuso il centro, la polizia: 'Situazione grave' (Di domenica 6 settembre 2020) diverse persone sono state accoltellate nel centro di Birmingham, vicino al quartiere Gay Village : lo rende noto la polizia britannica senza però dare ulteriori dettagli. Gli agenti sono stati ... Leggi su leggo

repubblica : Gran Bretagna, accoltellate diverse persone a Birmingham [aggiornamento delle 08:42] - MediasetTgcom24 : Gb, diverse persone accoltellate a Birmingham #Birmingham - repubblica : Gran Bretagna, accoltellate diverse persone a Birmingham [aggiornamento delle 08:51] - GabryIonesc2 : RT @sole24ore: Diverse persone accoltellate a Birmingham. La polizia: situazione grave - Agenpress : Inghilterra: diverse persone accoltellate a Birmingham -

Gran Bretagna, diverse persone accoltellate a Birmingham. La polizia ha isolato la zona, ancora da chiarire la matrice delle aggressioni. Paura a Birmingham, in Gran Bretagna, dovesi registrano divers ...Non si sbilanciano ancora le forze dell’ordine del Regno Unito ma dai toni usati nelle prime note diffuse in tutto il mondo, si capisce che quello che è successo a Birmingham fa preoccupare. Non è anc ...