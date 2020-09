Arriva l’algoritmo per calcolare il rischio di morte per Covid (Di domenica 6 settembre 2020) L’Università di Firenze ha creato un algoritmo che calcola il rischio che un paziente muoia di Covid. Arriva un algoritmo in grado di prevedere le complicazioni del Covid nei pazienti ricoverati. Lo studio nasce grazie alla collaborazione tra l’Università di Firenze, l’ospedale Careggi del capoluogo toscano e la Fondazione Poliambulanza di Brescia. I tre enti infatti hanno lavorato insieme per creare “Covid-19MRS”. Questo algoritmo calcola la probabilità che l’infezione da coronavirus di un paziente si aggravi entro due ore dall’accesso al Pronto Soccorso. Sembra che il sistema sia affidabile: la percentuale di successo infatti è del 90%. Questo strumento potrebbe rivelarsi fondamentale per gestire al meglio l’accesso dei ... Leggi su bloglive

