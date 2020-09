Acerbi, che frecciata alla Lazio “Se l’atteggiamento è questo, il rinnovo non sarà nella mia testa…” (Di domenica 6 settembre 2020) Una frecciata bella e buona, anzi forse anche di più. Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato del rinnovo con il club biancoceleste ai microfoni di Rai Sport, non nascondendo però di essere stato infastidito dalla fuga di notizie sulle cifre. “Ho letto cose non vere – ha detto – sia sull’offerta ricevuta che sulle cifre. Le cose si fanno nelle sedi opportune, non sui giornali. Credo di aver portato sempre rispetto alla società, e mi aspetto un minimo di rispetto anche io o che almeno se ne parli nelle sedi opportune. Mi ha dato fastidio e se è questo l’atteggiamento che hanno e andranno avanti così, forse il rinnovo non sarà più nella mia ... Leggi su calcioweb.eu

