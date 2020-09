Xbox Series X vanterà una GPU con pieno supporto alle DirectX12_2 (Di sabato 5 settembre 2020) Microsoft sarà stata anche la prima a svelare la propria console di nuova generazione, Xbox Series X, rispetto al rivale Sony e la sua PlayStation 5, tuttavia, seppur prossima all'uscita, esistono ancora parecchie cose che non sappiamo di questo hardware.Oggi, grazie ad una conferma su Twitter, possiamo dire di saperne qualcosina in più: la GPU di Xbox Series X supporterà le DirectX12 2. La conferma arriva direttamente dal Director of Program Management di Xbox, Jason Roland il quale, rispondendo alla domanda di un fan, ha rassicurato tutti sostenendo che la prossima console sarà abilitata a sfruttare questa nuova tecnologia.La richiesta era abbastanza lecita, in quanto Xbox Series X non era elencata fra i sistemi che avrebbero sfruttato le ... Leggi su eurogamer

Xbox Series Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Xbox Series