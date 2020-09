Volley femminile, Supercoppa 2020: Conegliano batte Scandicci 3-0 e vola in finale (Di sabato 5 settembre 2020) L’Imoco Volley Conegliano vince la semifinale di Supercoppa femminile 2020 contro la Savino Del Bene Scandicci per 3-0 (25-17, 25-14, 25-22). Le Pantere spazzano via ogni dubbio relativo allo stop prolungato e all’assenza di Kimberly Hill e fin da subito prende il comando del match. Scandicci riesce a dare del filo da torcere alle avversarie solamente nella terza frazione, ma senza impensierire troppo le Pantere, che sicuramente hanno dedicato la vittoria anche allo storico tifoso Paolo Sartori, una delle tante vittime italiane del Covid-19. Nota positiva del match è il ritorno in campo di Lucia Bosetti dopo l’operazione. Conegliano attende ora di conoscere l’avversaria che affronterà nella ... Leggi su sportface

