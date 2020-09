Un algoritmo (preciso al 90%) calcola le probabilità di morte dei pazienti Covid (Di sabato 5 settembre 2020) Sei parametri ottenibili in due ore con semplici esami di laboratorio per identificare i soggetti fragili. La variabile più importante è l’età, anche al netto di malattie pregresse: per gli over 75 il rischio attribuito dal «punteggio Covid» risulta otto volte più alto Leggi su corriere

L’algoritmo garantisce risultati molto accurati, con un livello di precisione di almeno il 90%. Un ulteriore test sulla sua validità è in corso su pazienti ricoverati tra febbraio e aprile al ...

