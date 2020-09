Tlc: Conte, 'rete unica aperta e inclusiva in 3-4 anni' (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "La rete unica sarà una infrastruttura aperta e inclusiva: vogliamo che tutti partecipano a un progetto che voglio si realizzi in tre-quattro anni". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo alla festa del Fatto quotidiano. "Nel Recovery plan italiano è importantissimo perseguire l'obiettivo concreto della banda ultralarga al più presto. Tim è quotata ma ha trovato convincente il progetto del governo", ha ricordato. Leggi su liberoquotidiano

Torino, 5 set. (LaPresse) - "nel Recovery plan italiano è importantissimo perseguire l'obiettivo della banda ultralarga", "la rete unica sarà un'infrastruttura aperta e inclusiva, vogliamo che tutti p ...

