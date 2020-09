Su Rai 3 torna Elisir lo storico programma di Mirabella con Benedetta Rinaldi al suo fianco (Di sabato 5 settembre 2020) Entra nel vivo la programmazione di Rai 3 da lunedì 7 settembre 2020, come quella di tutte le reti Rai. E tra le novità del palinsesto della terza rete, c’è il ritorno di uno dei programmi storici di Rai 3. Da lunedì infatti rivedremo Elisir. Il programma torna in diretta dalle 11, subito dopo Mi manda Rai3. A condurre Elisir, che si presenta con una veste completamente nuova, saranno Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi. Per la giornalista Rai un ritorno, dopo il suo allontanamento da Rai 1. Per continuare il percorso multimediale intrapreso in questi anni dalla Rai, il programma sarà visibile anche su Facebook, consentendo ai telespettatori di rivolgere, durante la diretta, le loro domande ... Leggi su ultimenotizieflash

