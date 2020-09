Roma, paura a Montesacro: «Nun te move», la scaraventano a terra per rubarle il Rolex davanti casa (Di sabato 5 settembre 2020) paura nella notte per una 29enne di Montesacro rapinata a due passi da casa. L’episodio è stato registrato poco dopo la mezzanotte in Viale Val Padana: il colpo ha fruttato a due criminali, ora ricercati dalla Polizia, un Rolex che la vittima portava al polso. Leggi anche: Talenti-Montesacro, non si ferma all’alt e tenta di investire un carabiniere: arrestato dopo una rocambolesca fuga Il colpo-lampo sotto casa della vittima Non sappiamo se il colpo sia stato o meno premeditato, magari a seguito di altri appostamenti. Tant’è che la 29enne è stata scaraventata a terra non appena uscita dall’auto: i due, con accento Romano e col volto travisato da un casco, le hanno intimato di non muoversi prima di sfilarle ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Notte di paura per una ragazza romana di 29 anni, aggredita sotto casa al Nomentano da due giovani, anch’essi romani, almeno dall’accento, che l’hanno sbattuta a terra dopo averla vista scendere dalla ...

