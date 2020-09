Ritira il premio a casa Erdogan, ma "condanna" la Turchia sui diritti umani (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo aver accettato la Laurea Honoris causa in Giurisprudenza offerta dall’Università statale di Istanbul, considerata uno dei simboli della repressione post-golpe 2016, il presidente della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), Róbert Ragnar Spanó, si è recato in visita a Mardin, accompagnato da Saadet Yüksel, fratello dell’ex parlamentare dell’Akp di Erdoğan e dall’ex giudice Cüneyt Yüksel che rappresentava la Turchia presso la Corte di Strasburgo.Mardin è una delle 46 città a maggioranza curda che non ha più un sindaco, perché quelli eletti democraticamente sono stati defenestrati e arrestati.Inoltre, il giorno prima, il 3 settembre, Spanó, aveva incontrato ad Ankara il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, il ministro della ... Leggi su huffingtonpost

