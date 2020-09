Readings in Square, a Telese Terme il progetto parte con “Il delitto di via Puccini” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – La casa editrice sannita 2000diciassette risulta essere ancora una volta fucina di idee e promozioni culturali insolite, fresche ed underground. Alle soglie dell’autunno 2020, in alternativa alle presentazioni classiche, propone ai suoi autori, agli affezionati lettori ed ai meno affezionati, il progetto di promozione alla lettura: Readings in Square (letture in piazza), che vedrà coinvolti, nei prossimi mesi, autori ed autrici 2000diciassette, in tutta Italia. Il “progetto tour” sarà avviato il 13 settembre e partirà da Telese Terme (Bn), cittadina dove risiede la casa editrice fondata da Maria Pia Selvaggio, autrice del romanzo: “Il ... Leggi su anteprima24

