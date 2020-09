Può essere stata l’estate a concedere una tregua dal Covid (ma il virus è lo stesso) (Di sabato 5 settembre 2020) Un nuovo lavoro firmato da alcuni ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), CNR, Facoltà di Medicina dell’Università di Napoli, Dipartimento Ambiente della Regione Puglia e New York University, dimostra che esiste un effetto stagionale estremamente significativo nella diffusione e gravità del Covid-19 in Italia. Si tratta di un articolo firmato da Giuseppe De Natale, Lorenzo De Natale, Claudia Troise, Renato Somma, Vito Marchitelli, Antonio Coviello e Karen Holmberg. Il titolo è: “The evolution of Covid-19 in Italy during the Summer 2020: analysis and interpretation of an unpredicted rest period“. E’ in fase di preprint, in attesa di un referaggio da parte di rivista scientifica. Dopo i drammatici picchi di contagio e decessi dei mesi iniziali dell’epidemia, a ... Leggi su ilnapolista

beppe_grillo : Un'azienda cinese sta lavorando ad uno smartphone con tecnologia Li-Fi, che può essere 100 volte più veloce rispett… - simonebaldelli : Vogliono un parlamento 'che può essere controllato meglio'. Da chi? Dalla Casaleggio e associati? Dalla piattafor… - StefanoFassina : Molto preoccupanti le notizie su Aspi-Atlantia. Il prezzo da pagare ai soci in uscita non può essere un ulteriore r… - taeallapesca_ : ma quanto può essere bello ?? - incrediblouis : non può essere il compleanno di cbo se cbo non esiste -

Ultime Notizie dalla rete : Può essere Problemi di erezione? Perdere peso aiuta BenessereBlog.it