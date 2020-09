L’Alessandria beffa la Sampdoria: 2-2 e tanti esperimenti per Ranieri (Di sabato 5 settembre 2020) La Sampdoria pareggia 2-2 contro l’Alessandria: tanti esperimenti per il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri La Sampdoria ha pareggiato 2-2 nell’amichevole del Moccagatta contro l’Alessandria. tanti esperimenti per il tecnico Ranieri, privo di sette nazionali e con molti esuberi in rosa. Botta e risposta continuo tra le due formazioni. Eusepi, su rigore, annulla l’iniziale vantaggio di Quagliarella. Nel finale è Poppa a negare la vittoria ai blucerchiati, sfiorata grazie alla rete di Bonazzoli nella ripresa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : L’Alessandria beffa Scuola: Gelmini-Aprea, 'sconcerto per inammissibilità emendamenti scuole paritarie' Affaritaliani.it