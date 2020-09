La Ferrari va a spinta pure a Monza. Leclerc partirà 13°, Vettel 17° (Di sabato 5 settembre 2020) Crisi nera per la Rossa. Pessime qualifiche per le Ferrari al Gran Premio d’Italia a Monza, appuntamento clou della stagione per i tifosi del Cavallino. Le due monoposto non sono riuscite a qualificarsi per il Q3 e domani saranno in griglia al 13° posto con Charles Leclerc e al 17° con Sebastian Vettel. “Siamo usciti dal box nel momento sbagliato, io non potevo fare più nulla di diverso” si giustifica Vettel che si è ritrovato con troppo traffico nel momento del giro veloce. “C’erano troppe macchine nello stesso punto - l’analisi del pilota Ferrari a Sky -, è stato un casino. La gara è compromessa? Vedremo domani cosa riusciremo a fare” Leggi su huffingtonpost

