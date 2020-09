Ferrari, Mekies: “Situazione difficile, ora pensiamo al futuro” (Di sabato 5 settembre 2020) “E’ una situazione difficile, lo sappiamo e non è una sorpresa per noi. Il nostro focus non è sulla qualifica di oggi ma sul trovare una soluzione per il futuro. Le nostre difficoltà si vedono su tante piste e ora è arrivato il momento di girare pagina e di concentrarsi sul futuro per avere una macchina più competitiva”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies dopo il 13° posto di Charles Leclerc e il 17° di Sebastian Vettel nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia. “In vista della gara dovremo valutare tutte le opportunità ma solamente domani capiremo cosa potremo fare – ha aggiunto Mekies ai microfoni di Sky Sport F1 -. Il passo gara? Nulla di eccezionale, ci concentreremo sull’utilizzo delle gomme ... Leggi su sportface

Al termine delle qualifiche il direttore sportivo della Ferrari Laurent Mekies ha spiegato che gli uomini della Scuderia di Maranello sapevano di andare incontro ad un sabato ed un weekend nel ...

