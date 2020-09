Facebook blocca il video in diretta di Alain Cocq che voleva lasciarsi morire (Di sabato 5 settembre 2020) Alain Cocq si definisce «malato terminale da 34 anni». Sembra un paradosso, ma è esattamente quello che ha provato, cercando di combattere con una rara malattia che non prevede alcuna cura. Continue ischemie dovute alla contrazione delle arterie, impossibilità di alimentarsi regolarmente e di avere una vita regolare. La malattia dell’uomo originario di Dijon non ha una cura e va avanti da troppo tempo. Per questo aveva chiesto al presidente Emmanuel Macron la possibilità di beneficiare dell’eutanasia. LEGGI ANCHE > Suicidio assistito ed eutanasia, ecco dove sono possibili nel mondo Alain Cocq e il suo tentativo di trasmettere la morte in diretta Facebook Una circostanza che si è rivelata inapplicabile, dal momento che in ... Leggi su giornalettismo

