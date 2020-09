F1, GP Mugello 2020: sconto del 50% su tutti i biglietti dopo le polemiche (Di sabato 5 settembre 2020) Gli organizzatori del Gran Premio della Toscana-Ferrari 1000 al Mugello, in programma il 13 settembre a Scarperia, hanno deciso di scontare del 50% i biglietti messi a disposizione nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-Covid. La decisione è stata presa dopo le polemiche scoppiate per l’eccessivo prezzo dei ticket, visto che inizialmente il costo per la gara oscillava tra 750 e 1200 euro: ”Vogliamo che sia una festa per tutti”. I biglietti saranno nuovamente in vendita e quelli già acquistati verranno rimborsati e riemessi al nuovo prezzo. Leggi su sportface

SkySportF1 : Importante novità in vista del Mugello: i dettagli #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : #F1, sconto del 50% su tutti i biglietti del Gran Premio del #Mugello dopo le polemiche sull'eccessivo prezzo - MarcoMariani_IT : maggiomusicale: #MaggioMetropolitano2020 Questa sera, sabato 5 settembre 2020 ore 21, concerto dei professori e deg… - MarcoMariani_IT : #RT @maggiomusicale: #MaggioMetropolitano2020 Questa sera, sabato 5 settembre 2020 ore 21, concerto dei professori… - maggiomusicale : #MaggioMetropolitano2020 Questa sera, sabato 5 settembre 2020 ore 21, concerto dei professori e degli Artisti del C… -