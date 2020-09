Edward Snowden, 7 anni dopo i giudici gli danno ragione: “Il programma di sorveglianza della Nsa era illegale” (Di sabato 5 settembre 2020) “Non avrei mai immaginato che sarei vissuto per vedere i nostri tribunali condannare le attività della Nsa come illegali e nella stessa sentenza vedermi attribuito il merito per averle rivelate”. Edward Snowden, l’ex talpa che si rifugiò in Russia e fu incriminato per spionaggio negli Usa, commenta così su Twitter la sentenza della corte d’appello Usa del nono circuito che ha stabilito che il programma di sorveglianza di massa della National Security Agency (Nsa) sulle telefonate degli americani era illegale e forse anche incostituzionale. A denunciarlo era stato proprio Snowden, ex contractor della Nsa, che con questa decisione del tribunale si prende una rivincita a sette ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : Sette anni dopo le rivelazioni di Edward #Snowden, una corte d'appello Usa ha riconosciuto che quel programma era i… - valigiablu : Il sistema di sorveglianza della NSA svelato e denunciato da Edward Snowden era illegale. A stabilirlo un tribunale… - EleonoraEvi : #Trump conceda la grazia presidenziale a #Snowden. Snowden ci ricorda il ruolo fondamentale dei #whistleblower nel… - CaressaGiovanni : #primapagina @ilmanifesto Una corte d’appello americana ha stabilito che il programma di sorveglianza della Nsa era… - iskrablog : Blog Post: Edward Snowden aveva ragione il programma di sorveglianza USA era illegale - -