Discoteche, mascherine in pista e multe più pesanti. I titolari: 'Le nostre proposte per la riapertura' (Di sabato 5 settembre 2020) Mascherina da indossare sempre, anche mentre si balla, e sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole, così come accade per chi viola la legge fumando all'interno di locali chiusi. Queste alcune ... Leggi su leggo

EGardini : Chiudono le discoteche ma alla Festa dell’unità a Persiceto (BO)...NO #mascherine, NO #distanziamento...anche il vi… - Gazzettino : #discoteche, mascherine in pista e multe più pesanti. I titolari: «Ecco le nostre proposte per la riapertura» - Notiziedi_it : Discoteche, mascherine in pista e multe più pesanti. I titolari: «Ecco le nostre proposte per la riapertura» - GDS_it : #Coronavirus, la crisi nera delle discoteche: 'Fateci riaprire, mascherine mentre si balla e sanzioni severe'… - MaurizioTo : @lucabattanta @virginiaraggi Quindi riapriamo discoteche, stadi ecc? Basta mascherine e stamo così vicini da alitar… -