Coronavirus, un algoritmo per studiare il rischio di morte (Di sabato 5 settembre 2020) Ancora uno studio importante sul Coronavirus per quanto riguarda il calcolo del rischio di morte: ecco come funziona Il Coronavirus è ancora molto presente in Italia con tantissimi casi positivi quotidianamente. Come svelato da uno studio da uno studio dell’Università di Firenze, Ospedale Careggi e Fondazione Poliambulanza di Brescia, è possibile anche calcolare il rischio di … Leggi su viagginews

Un paziente arriva in Pronto soccorso, ha sintomi Covid e risulta positivo. È possibile prevedere se rischia di aggravarsi e morire? Sì, secondo uno studio condotto dall’Università di Firenze, Ospedal ...

Deep technology, le nuove sfide al servizio della ricerca Featured

Con lo sviluppo di nuove tecnologie mediche si sono aperte nuove speranze per la ricerca sulla pandemia di coronavirus. Attraverso un approccio completamente nuovo le infrastrutture di ricerca si sono ...

