Coronavirus, Conte “Non ci sarà un nuovo lockdown generalizzato” (Di sabato 5 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo un sistema di monitoraggio molto sofisticato elaborato con il quale siamo in condizione non solo di conoscere andamento della curva ma anche le criticità del sistema. Possiamo affrontare con fiducia l'autunno, non saremo più nella condizione di predisporre un lockdown generalizzato: nel peggior dei casi interverremo con misure restrittive in maniere circoscritte”. Così il premier Giuseppe Conte, intervistato da Antonio Padellaro e Peter Gomez durante la festa de “Il Fatto Quotidiano”. “Qualche caso positivo a scuola dobbiamo darlo per scontato – aggiunge – Abbiamo disposto un dipartimento di prevenzione, se necessario attraverso la tracciatura dei contatti arriveremo a una quarantena di tutta la classe come caso estremo”. “Dall'oggi al domani si ... Leggi su iltempo

