Coronavirus, calano i nuovi casi, 1.695, ma aumentano i decessi, 16, (Di sabato 5 settembre 2020) In Italia ci sono 1.695 nuovi casi di Coronavirus , in leggero calo rispetto ai 1.733 di venerdì. Nelle ultime 24 ore sono stati però registrati altri 16 decessi , il numero più alto delle ultime ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Coronavirus, calano i nuovi casi (1.695) ma aumentano i decessi (16) #coronavirus - MediasetTgcom24 : coronavirus, calano i contagi in italia: 996 nuovi casi e 6 morti - infoitinterno : Coronavirus, calano i nuovi casi (1.695) ma aumentano i decessi (16) - Vivodisogniebas : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, calano i nuovi casi (1.695) ma aumentano i decessi (16) #coronavirus - Notiziedi_it : Coronavirus, aumentano i tamponi effettuati ma calano i contagi in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus calano

TGCOM

Restano stabili i numeri della pandemia da coronavirus in Italia. I contagi nelle ultime 24 ore sono stati 1.695 contro i 1.733 di ieri. In lieve calo anche i tamponi sempre numerosi, ne sono stati pr ...La visita si è svolta nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione dal contagio da Covid 19 e il giro si è concluso a Pieve di Teco, capoluogo della Valle Arroscia, con un incontro con il sindaco ...