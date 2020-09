Conte alla Festa del Fatto Quotidiano intervistato da Peter Gomez e Antonio Padellaro – la diretta (Di sabato 5 settembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sta partecipando alla Festa del Fatto Quotidiano a Roma dove è intervistato da Peter Gomez e Antonio Padellaro. “Berlusconi l’ho chiamato io la sera in cui ho saputo che aveva contratto il virus”, ha esordito rispondendo a una domanda di Peter Gomez. “E’ stata una breve telefonata. E’ stato uno scambio molto cordiale e cortese. Gli ho presentato i migliori auspici di pronta guarigione. Quanto una persona è ricoverata ci si astiene da considerazioni personali. De Benedetti? E’ giusto che esprima critiche anche aspre al premier. Il Premier è giusto che si astenga dal commentare un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Con Salvini invece quando lascio un in messaggio non vengo richiamato...». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Festa del Fatto quotidiano.