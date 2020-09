«Con Pippi Calzelunghe finì la mia vita privata. I miei genitori dovettero chiudere la porta a chiave» (Di sabato 5 settembre 2020) Libero intervista Inger Nilsson, l’attrice che interpretava Pippi Calzelunghe. «Mi dispiace ammetterlo ma una volta era meglio perché i bambini erano… bambini! Oggi invece vengono rappresentati come piccoli adulti. Dovremmo lasciare ai ragazzi la loro innocenza, permettere ai più piccoli di essere tali. Mi rendo conto che è difficile: attraverso i social i bambini vedono e sanno tutto. In passato era diverso: mia mamma mi lasciava guardare la tv solo un’ora la sera ed era già un lusso». Inger fu scelta per interpretare Pippi a soli 8 anni. «Ricordo ancora quando, terminatele riprese, sono tornata a scuola e un sacco di persone mi aspettavano fuori, per strada, davanti casa. Non riuscivo più ad avere una vita privata e i ... Leggi su ilnapolista

napolista : «Con Pippi Calzelunghe finì la mia vita privata. I miei genitori dovettero chiudere la porta a chiave» Libero inter… - myprettychild : Scena bella al bar: entrano due bambini libromuniti con i loro genitori,lui,con un libro-mattonazzo,mi si illumina… - paola140021 : @ritamontanucci1 .... ?? Ciaoooo Rita?? in effetti viene chiamato con tanti nomignoli ?? anche a me piace Pippi L ? Buona serata a te ????????? - MarioBubu : @repubblica Un cialtrone! Beve, magna e caga! Il tutto con i 20 mila pippi al mese e il 90 % di assenze in Senato! - BrunoCentrelli : RT @panorama_it: La bambina più ribelle della letteratura e del piccole schermo compie 75 e torna in televisione sul canale DeAJunior con u… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Pippi «Con Pippi Calzelunghe finì la mia vita privata. I miei genitori dovettero chiudere la porta a chiave» - ilNapolista ilnapolista Inger Nilsson: «Pippi Calzelunghe per sempre»

In occasione dei 75 anni dall'uscita del libro originale e dei 50 dalla messa in onda della serie in Italia, DeaJunior dedica, a partire dal 5 settembre alle 13.05, una programmazione speciale dedicat ...

I 50 anni della serie Pippi Calzelunghe

Il 2020 è un anno doppiamente importante perché segna anche i 75 anni della pubblicazione originaria del libro della svedese Astrid Lindgren che conteneva, nel 1945, i primissimi racconti di Pippi Cal ...

In occasione dei 75 anni dall'uscita del libro originale e dei 50 dalla messa in onda della serie in Italia, DeaJunior dedica, a partire dal 5 settembre alle 13.05, una programmazione speciale dedicat ...Il 2020 è un anno doppiamente importante perché segna anche i 75 anni della pubblicazione originaria del libro della svedese Astrid Lindgren che conteneva, nel 1945, i primissimi racconti di Pippi Cal ...