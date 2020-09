Beatrice Valli nella bufera: attacca la De Girolamo e un ladro ruba i vestiti al fidanzato - (Di sabato 5 settembre 2020) Roberta Damiata Periodo nero per l'ex volto di "Uomini e Donne" Beatrice Valli, dopo che hanno rubato gli abiti per il red carpet, è stata molto criticata a Venezia 77 per essere entrata in competizione con Nunzia De Girolamo Non è piaciuto il suo abito, ma soprattutto non è piaciuta la sua modalità con cui Beatrice Valli si è presentata alla 77a Mostra del Cinema di Venezia. L’ex volto di Uomini e Donne, mamma di tre bambini, a tre mesi dal parto si è presentata sul red carpet con uno abito firmato rosso di Georges Hobeika insieme al compagno Marco Fantini. Già qualche giorno fa, Beatrice era stata al centro delle polemiche per la risposta data ad una domanda dei fan dove l’influenzar d 2,6 milioni ... Leggi su ilgiornale

