Astrologia: i segni zodiacali pronti a vivere la nuova stagione

Scopri quali sono i segni zodiacali pronti a vivere la nuova stagione e quali, invece, non lo sono affatto. Il mese di Settembre è ormai arrivato, facendosi largo tra i giorni estivi per introdurci verso la nuova stagione. Come spesso accade, essendo un mese di svolta sancisce anche un periodo sia amato che odiato.

Il mese di Settembre è ormai arrivato, facendosi largo tra i giorni estivi per introdurci verso la nuova stagione. Come spesso accade, essendo un mese di svolta sancisce anche un periodo sia amato che ...

Si scrive Acquario o Aquario? Se sei di questo segno zodiacale devi leggere

Disputa letteraria ma anche delle scienze astrologiche quella che ha per oggetto la dicitura corretta della parola Acquario quando quest’ultimo è riferito al segno zodiacale. La cultura astrologica ri ...

