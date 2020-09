Amadeus: "Nessun piano B: o il Festival di Sanremo si fa con il pubblico o nulla” (Di sabato 5 settembre 2020) “Non c’è Nessun piano B per il Festival di Sanremo. Deve essere nella totale normalità. O si fa con il pubblico o nulla”. Lo ha detto Amadeus al Festival della tv e dei nuovi media, a Dogliani (Cuneo). ”È impensabile l’Ariston vuoto, o con il pubblico distanziato e poi l’orchestra. E chi lo dice a Fiorello che non può sputarmi l’acqua sul collo?”, ha aggiunto.“È un po’ presto per dire come sarà Sanremo. Sono state rese note le date, dal 2 al 6 marzo, un mese dopo rispetto all’anno scorso”, ha dichiarato il conduttore, “Vogliamo essere positivi e pensare che a marzo si possa tornare alla ... Leggi su huffingtonpost

