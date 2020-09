60 anni di Cassius Clay “d’oro”: l’exploit di Muhammad Ali (Di sabato 5 settembre 2020) Esattamente 60 anni fa Cassius Clay, ma per lui e per tutti Muhammad Ali, scrisse la storia alle Olimpiadi di Roma: apripista di una carriera a tratti sconvolgente. Considerato come il pugile più potente e influente di tutta la storia di questo sport che possiamo benissimo chiamare vivace. È Cassius Clay, da tutti conosciuto come Muhammad Alì, nome che assunse dopo la conversione all’Islam. Oggi lo ricordiamo per l’evento più fondamentale della sua carriera. E quando si sceglie la parola fondamentale non è affatto un’opzione casuale. Ci sono momenti, nello sport come nella vita, che possono segnare un cammino: lo possono distruggere o portare alla ribalta, per poi iniziare a scalare la vetta. ... Leggi su bloglive

STORIE DI SPORT

Mica furono Vacanze Romane. Ma la fatica, elegante e solenne, di quel 10 settembre 1960 all’Olimpiade di Roma gli portò in dote una vacanza eterna fra le leggende dello sport. A distanza di sessant’an ...

