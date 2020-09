“Virus Zombie” di Ettore Spatola: un horror che preannuncia una pandemia (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBattipaglia (Sa) – Immaginate come sarebbe il mondo se finisse vittima di un virus e come sarebbe la vita di ognuno di noi se improvvisamente la tecnologia scomparisse. In tempi non sospetti, quando nessuno avrebbe mai pensato che il mondo sarebbe stato sconvolto dal Covid-19, Ettore Spatola, architetto di origini battipagliesi ma trapiantato da quasi venti anni a New York, si è posto questa domanda nel 2016 e come risposta ne è nato “Virus Zombie”. Il romanzo, edito da Armando Editori e illustrato da Luca Raimondo (ex illustratore di Dylan Dog), sarà in libreria il prossimo primo ottobre ed è già disponibile on line sul sito www.armandoeditore.it e prenotabile su Amazon (elibroco.it). Sarà presentato domenica, 6 settembre alle 19.30, nella tenuta Flora ... Leggi su anteprima24

