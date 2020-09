Viale degli Atlantici e Pacevecchia: in corso lo spazzamento dei marciapiedi (FOTO) (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – L’Asia comunica che da questa mattina è in corso lo spazzamento dei marciapiedi del Viale Atlantici fino al quartiere Pacevecchia compreso e che le operazioni di concluderanno nel pomeriggio. I dipendenti stanno liberando lo spazio pedonale dagli aghi di pino potenzialmente pericolosi per i cittadini. “Le operazioni – ha dichiarato l’amministratore unico dell’Azienda – si sono rese necessarie per garantire la sicurezza a quanti percorrono i marciapiedi, una situazione rappresentata a più riprese, dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dall’assessore all’Ambiente, Gerardo Giorgione. Si tratta di un problema che non sarà risolto ... Leggi su anteprima24

Annamariacarmen : Buongiorno domani 5 settembre 2020 dalle ore 15:00 fino alle 21:00 in Viale Ferdinando di Borbone a San Tammaro ci… - Tgyou24 : Lavori al via su viale degli Atlantici, via Pacevecchia e via Fratelli Rosselli via @jegtheme - maylee80 : RT @AigaNovara: AIGA Novara è lieta di invitarvi a questo straordinario evento organizzato in collaborazione con il Comitato Pari Opportuni… - AigaNovara : AIGA Novara è lieta di invitarvi a questo straordinario evento organizzato in collaborazione con il Comitato Pari O… - PALERMOPM : incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Viale degli Viale degli Angeli pedonale fino all'11 ottobre - La Guida LaGuida.it Nuovo anno scolastico e Covid, al via la sanificazione degli istituti d'istruzione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie ...

Al Comprensivo 12 di Bologna anno al via con lezioni all’aperto. Azzolina: “Grazie a chi si è adoperato per questo risultato”

Banchi e sedute speciali fatte con tronchi d’albero per arredare vere e proprie aule all’aperto dove ospitare studentesse e studenti per l’avvio del nuovo anno. Così ragazze e ragazzi dell’Istituto Co ...

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie ...Banchi e sedute speciali fatte con tronchi d’albero per arredare vere e proprie aule all’aperto dove ospitare studentesse e studenti per l’avvio del nuovo anno. Così ragazze e ragazzi dell’Istituto Co ...