Usa: via a elezioni, voto per posta in North Carolina (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 04 SET - Le elezioni presidenziali 2020 partono oggi con l'invio in North Carolina delle schede a casa dei 618 mila elettori che hanno chiesto di votare per posta. Il North ... Leggi su corrieredellosport

Amazon elimina i corrieri: FAA dà l’OK per sperimentare consegne con droni

Ottenuta la certificazione per l’attivazione del servizio da parte dell’FAA, la Federal Administration Aviation americana, che con il suo via libera ha accordato ad Amazon la possibilità di impiegare ...

