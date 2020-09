Tour de France, Van Aert si impone nella settima tappa. Yates resta in giallo (Di venerdì 4 settembre 2020) nella settima tappa del Tour de France grande vento a Lavaur, nel sud della Francia. In volata, seconda vittoria del belga Wout Van Aert, 25 anni, compagno di Roglic alla Jumbo-Visma, su Boasson Hagen e Coquard: media finale di 47,5 km/h. Contatto pericolosissimo nella volata lanciata tra Alaphilippe e Stuyven. Il britannico Adam Yates (Mitchelton-Scott) sempre in maglia gialla con 3” sullo sloveno Primoz Roglic e 9” sul Francese Guillaume Martin. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

