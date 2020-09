Scuola, il piano del governo: via ai test rapidi per tutti se c’è un positivo al Coronavirus (Di venerdì 4 settembre 2020) Il ministro Speranza: sono un pezzo della nostra strategia per l’autunno. La sperimentazione dei nuovi esami negli aeroporti ha dato buoni risultati. L’appello di Azzolina ai ragazzi: usate Immuni Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Scuola piano Scuola, piano dei presidi: voti anticipati agli alunni. «Misura anti-lockdown» Il Messaggero Scuola: Save the Children, incertezza e preoccupazione per la riapertura aggravano la condizione delle famiglie più fragili.

Il 68% dei genitori non ha ricevuto comunicazioni dalla scuola sulle modalità organizzative per il rientro[1]. Il 37% dei genitori teme variazioni di orario incompatibili con l’occupazione: i nonni to ...

Per salvare capra e cavoli

La Fabio Glisenti di Vestone rinasce senza sfrattare gli alunni, grazie ad un abile gioco di costruzione, spostamento e demolizione Cinque anni, tre lotti e sei milioni di euro. Sono questi i “numeri” ...

