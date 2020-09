Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele: cosa è successo al portavoce di Giuseppe Conte (Di venerdì 4 settembre 2020) Rocco Casalino è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto rivela Dagospia il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato operato per una cisti sottomandibolare. L’intervento subito, tecnicamente, è consistito nell’asportazione di una neoformazione osteolitica mandibolare destra, e nell’avulsione Contestuale di due denti del giudizio. La notizia della sua degenza si è diffusa nella mattinata di venerdì 4 settembre, Contestualmente a quella del ricovero di Silvio Berlusconi per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute a causa dell’infezione da coronavirus. Il leader di Forza Italia aveva rivelato mercoledì di ... Leggi su caffeinamagazine

