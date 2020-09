Quando il distanziamento fu tra maschi e femmine (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - BOLZANO, 04 SET - A scuola con orari, ingressi e corridoi separati. Non è la scena dell'anno scolastico post Covid che sta per iniziare, ma degli anni '60, Quando a Bolzano un preside temeva ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Quando il distanziamento fu tra maschi e femmine - bepipezzulli : Il distanziamento sociale è la più grande conquista dell'umanità da quando l'uomo inventò il cavallo. - Korrado77 : @matteosalvinimi Ma tu anche quando si sapeva hai fatto l'opposto del distanziamento sociale predicato dal governo… - kenyabros1 : @Yi_Benevolence Sono un nonno 3 figli 4nipoti (da 8 a 24anni)tra di noi mai usato mascherine o distanziamento quand… - Thelma02559007 : @nucciaportraits @aspettaaspetta Appunto, io ho solo evidenziato l'incongruenza della gestione del fenomeno! È inut… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando distanziamento

la Repubblica

(ANSA) - BOLZANO, 04 SET - A scuola con orari, ingressi e corridoi separati. Non è la scena dell'anno scolastico post Covid che sta per iniziare, ma degli anni '60, quando a Bolzano un preside temeva ...(ANSA) - BOLZANO, 04 SET - A scuola con orari, ingressi e corridoi separati. Non è la scena dell'anno scolastico post Covid che sta per iniziare, ma degli anni '60, quando a Bolzano un preside temeva ...