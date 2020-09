Portland, il killer antifa del ragazzo pro-Trump ucciso dalla polizia in una sparatoria (Di venerdì 4 settembre 2020) Portland, 4 set – Michael Forest Reinoehl, l’antifascista indagato e ricercato con l’accusa di avere ucciso il supporter pro-Trump e sostenitore del gruppo nazionalista Patrot Prayer Aaron Jay Danielson, è stato ucciso giovedì notte a Washington durante l’operazione di arresto condotta dai membri di una task force federale. Lo riporta Oregonlive. Le ricerche e la sparatoria Gli ufficiali della US Marshals Service Pacific Northwest Violent Offender Task Force stavano perlustrando un complesso di appartamenti vicino a Lacey, dove sospettavano che Reinoehl si stesse nascondendo dopo aver saputo dell’emissione di un mandato per il suo arresto all’inizio della giornata. Secondo quanto riportato dal tenente Ray Brady, Reinoehl si è ... Leggi su ilprimatonazionale

