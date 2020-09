Paura in un’azienda agricola di Velletri: numerosi i danni alle attrezzature (Di venerdì 4 settembre 2020) Velletri, via Catalini: nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, è scoppiato un incendio all’interno di un’azienda agricola a conduzione familiare e specializzata nella produzione di funghi. Nel rogo, che si è sviluppato dall’impianto elettrico interno dei due capannoni, non ci sono state vittime anche se si contano diversi e numersosi danni: colpiti i due magazzini usati per il rimessaggio, i mezzi e le attrezzature da lavoro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco delle 27A di Velletri e la 32A di Nemi, con l’aiuto della Protezione Civile di Velletri e di altre squadre di volontari. Presenti inoltre i carabinieri per gli accertamenti. Paura in un’azienda agricola di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

