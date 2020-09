Omicidio Luana Rainone: in caserma un uomo di 34 anni (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSarno (Sa) – È sotto interrogatorio in caserma, N.D. S., l’uomo di 34 anni che al momento rappresenta il principale indiziato per l’Omicidio di Luana Rainone, la donna scomparsa il 23 luglio dalla sua abitazione di Sarno. Sposata e madre di una bimba, Luana è stata ritrovata questa mattina priva di vita. Il suo corpo, avvolto in una coperta era in un pozzo in località fontanella nel comune di Poggiomarino ai confini con San Valentino Torio. Sul posto i carabinieri della compagnia di Nocera Inferiore con che con l’ausilio dei vigili del fuoco di Castellammare di Stabia hanno estratto il cadavere che presentava diverse armi da taglio, compatibili con un accoltellamento. I carabinieri stanno ... Leggi su anteprima24

dvaldi1 : L’Omicidio di Luana: fermato un 34enne - PupiaTv : Luana trovava senza vita in un pozzo tra Napoli e Salerno: ipotesi omicidio, fermato sospettato -… - salernonotizie : Cadavere rinvenuto all’alba a S. Valentino Torio: ipotesi omicidio, indagini in corso - corrierece : Scomparsa in Campania. Luana, purtroppo, è morta - #LuanaRainone #OMICIDIO #Ritrovamento - -