Lo sfogo di Barbara Berlusconi: "Untrice? Trattamento disumano" (Di venerdì 4 settembre 2020) Angelo Scarano La figlia del Cavaliere non usa giri di parole e smonta le ricostruzioni (false) sulle sue vacanze apparse negli ultimi giorni Barbara Berlusconi rompe il silenzio. La figlia del Cavaliere in questi giorni ha dovuto fare i conti con le accuse (assurde) sul contagio del padre. E così Barbara ha deciso di mettere le cose in chiaro. E come riporta il Corriere, Barbara Berlusconi ha smontato le ricostruzioni (false) delle ultime ore che hanno raccontato le sue vacanze di questa estate: "No, non ci sto a sentirmi dire questo. Non mi riconosco in questa specie di ritratto. Non ho condotto alcuna vita sregolata in Sardegna. Le volte che sono uscita la sera in tre mesi si possono contare sulle dita di una mano. Mai come quest’anno sono stata praticamente sempre a Villa ... Leggi su ilgiornale

infoitinterno : Silvio Berlusconi, lo sfogo prima del ricovero: 'Non date la colpa a Barbara' - iside50 : Silvio Berlusconi, lo sfogo prima del ricovero: 'Non date la colpa a Barbara' lasciateli nella loro privacy ??auguri… - bianca_caimi : RT @Libero_official: 'Non date la colpa a #Barbara': lo sfogo di #Berlusconi poco prima del ricovero al San Raffaele per #coronavirus http… - SeratEnrico : RT @Libero_official: 'Non date la colpa a #Barbara': lo sfogo di #Berlusconi poco prima del ricovero al San Raffaele per #coronavirus http… - TuttoQuaNews : RT @Libero_official: 'Non date la colpa a #Barbara': lo sfogo di #Berlusconi poco prima del ricovero al San Raffaele per #coronavirus http… -

Ultime Notizie dalla rete : sfogo Barbara Berlusconi, lo sfogo della figlia Barbara: "Contro di me un trattamento disumano" TGCOM Berlusconi, lo sfogo della figlia Barbara: "Contro di me un trattamento disumano"

"Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l'untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene". Così la ...

Covid, Barbara Berlusconi: «Trattamento disumano dai media, io definita l'untrice»

Barbara Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi, in un'intervista esclusiva pubblicata su Corriere.it parla dei casi di Covid nella sua famiglia: «Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per ...

"Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per la salute di mio padre penso sia disumano essermi trovata su tutti i media come l'untrice ufficiale della persona a cui voglio più bene". Così la ...Barbara Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi, in un'intervista esclusiva pubblicata su Corriere.it parla dei casi di Covid nella sua famiglia: «Nei giorni in cui vivo momenti di grande angoscia per ...