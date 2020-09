Le imbecillità della sinistra che festeggia il Covid “utile al Pianeta” e fa le crociate per le ostriche (Di venerdì 4 settembre 2020) La “decrescita felice”, lo “sviluppo sostenibile”, il ritorno alla “madre terra” sono solo alcune delle imbecillità che senti pronunziare dal “colto e dall’inclita”, dalla signora del salotto bene, della sinistra radical chic, dei pasdaran ambientalisti che adorano nella “Gretina tipo Greta (nella foto con Davide Sassoli, Pd, presidente del Parlamento Ue), dal cattolico democratico che si è appecoronato al pensiero unico, a chi si porta la sera il cane a letto, dopo avergli lavato i denti, da chi vorrebbe far tornare le zanzare nell’agro pontino “per riequilibrare l’ecosistema” a Licia Colò e Lina Wertmüller che firmano la petizione per mettere al bando gli allevamenti di ostriche in Serdegna, dal boy scout inquinato dalla ... Leggi su secoloditalia

