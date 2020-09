L’Atalanta ufficializza l’arrivo di Miranchuk (Di venerdì 4 settembre 2020) Attraverso i proprio canali social l’Atalanta ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista ex Lokomotiv Mosca Aleksey Miranchuk. Il post che stavate aspettando добро пожаловать, Aleksej #Miranchuk! you've been waiting for #WelcomeMiranchuk! ⠀#GoAtalantaGo pic.twitter.com/ylRCOfv27R — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) September 4, 2020 Foto: L'articolo L’Atalanta ufficializza l’arrivo di Miranchuk proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

