Inger Nilsson | l' attrice di Pippi Calzelunghe 50 anni dopo | ecco com' è e cosa fa oggi

Cercando il nome di Inger Nilsson su Google una delle parole di ricerca più quotate è "morta". Ma no, la storica attrice di Pippi Calzelunghe è più viva che mai. oggi splendida 61enne, vive in Svezia (vicino Stoccolma), dove continua a fare l'attrice. Nonostante tutti continuino ad associarla al ruolo di Pippi, lei è riuscita a ritagliarsi - con fatica - uno spazio nel mondo della televisione e del teatro svedese. "Ogni attore ha le sue difficoltà, la mia era questa. Per un periodo i registi non volevano lavorare con me perché avevano paura che la gente mi associasse troppo a Pippi. Ho dovuto lottare di più per dimostrare che ...

