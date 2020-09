Il taglio indebolisce gli elettori, non gli eletti. Perché noi Sardine siamo per il No (Di venerdì 4 settembre 2020) Mi è stato chiesto spesso, in qualità di portavoce del movimento 6000Sardine, quale fosse la ragione per esserci schierati così nettamente a sostegno del No al referendum.In questa epoca in cui le interazioni sono immediate e consumistiche, è raro avere un spazio per approfondire e poter spiegare le proprie ragioni (soprattutto quando queste, come spesso accade in politica, sono lunghe e complesse). Ringrazio dunque il direttore per questa occasione concessami.Sì, no: le due possibili risposte intorno alle quali vanno creandosi due schieramenti opposti. Il referendum, si sa, non è la modalità d’espressione migliore per chi ama le sfumature. Se la risposta non può che essere netta, o bianco o nero, o Sì o No, è importante capire esattamente quale sia la domanda.Ma ci siamo ... Leggi su huffingtonpost

