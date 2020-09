Il ‘lancio’ del sacchetto: 18 persone sanzionate a Santa Lucia (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Montecalvario, con il supporto del personale dell’Asia, hanno effettuato diversi servizi di controllo del territorio tesi al contrasto del fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti solidi urbani nella zona di via Santa Lucia al Monte tra via Francesco Girardi e via Pasquale Scura. I poliziotti, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno individuato 18 persone che, in più occasioni e a bordo di veicoli, hanno sversato arbitrariamente rifiuti in strada. I contravventori sono stati sanzionati amministrativamente per abbandono di rifiuti; inoltre, nove di loro sono stati sanzionati anche perché circolavano a bordo di mezzi sprovvisti di copertura assicurativa e senza indossare il casco ... Leggi su anteprima24

